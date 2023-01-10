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Son dakika haberi Fenerbahçe Samet Akaydın transferini açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın transferi için futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Giriş: 10.01.2023 - 19:06 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Fenerbahçe Samet Akaydın transferini açıkladı! - Fenerbahçe Transfer Haberleri
HABERTURK.COM

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ara transfer döneminin başlamasına kısa süre kala ilk transferini duyurdu.

Sarı-lacivertliler, milli stoper Samet Akaydın'ın transferi konusunda Adana Demirspor ve oyuncu ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Samet Akaydin'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Güney ekibinde gösterdiği başarılı performans ile A Milli Takım’a da seçilen 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 16 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti.

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