Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Samet Akaydin'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Sarı-lacivertliler, milli stoper Samet Akaydın'ın transferi konusunda Adana Demirspor ve oyuncu ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Güney ekibinde gösterdiği başarılı performans ile A Milli Takım’a da seçilen 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 16 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti.