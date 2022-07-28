Fenerbahçe'den bir transfer daha! Luan Peres KAP'a bildirildi... - Son dakika Fenerbahçe FB transfer haberleri

AA

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'in transferi için görüşmelere başladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olimpik Marsilya ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

28 yaşındaki sol ayaklı stoperin bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.