Fenerbahçe, hücum oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh'in Championship takımlarından Hull City´e kiralandığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapışan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City´e kiralanmıştır. Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz."