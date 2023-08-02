Miha Zajc 3 yıl daha Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe, Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı
Fenerbahçe, sözleşmesi biten Miha Zajc ile 3 yıllık yeni kontrat imzalandığını açıkladı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Kulübümüz, 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen Sloven milli futbolcu Miha Zajc'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı.
Başarılı orta saha oyuncusu, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Futbol A Takımımızın formasını giyecek.
Kulübümüzde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da hazır bulundu."