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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Miha Zajc 3 yıl daha Fenerbahçe'de! - Fenerbahçe Haberleri

        Miha Zajc 3 yıl daha Fenerbahçe'de!

        Fenerbahçe, Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı

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        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 20:45
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        Fenerbahçe sözleşmesini uzattı!
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        Fenerbahçe, sözleşmesi biten Miha Zajc ile 3 yıllık yeni kontrat imzalandığını açıkladı.

        İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

        "Kulübümüz, 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen Sloven milli futbolcu Miha Zajc'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı.

        Başarılı orta saha oyuncusu, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Futbol A Takımımızın formasını giyecek.

        Kulübümüzde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da hazır bulundu."

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