Spor Toto: 0 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Sadettin Deneri, Koray Yılmazgil

Spor Toto: Baturalp Burak Güngör, Mert Matic, Tennefos, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç, Kemal Kayhan, Ali Deniz Yılmaz, Vefa Yılmaz)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Muhammet Kaya, Kaan Gürbüz, Taha Erden)

Setler: 22-25, 15-25, 17-25

Süre: 86 dakika (32, 27, 27)