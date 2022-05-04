Fenerbahçe Safiport seride durumu 2-0 yaptı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Safiport, Nesibe Aydın'ı konuk etti.

Sahadan 97-62 galip ayrılan sarı-lacivertliler, seride durumu 2-0'a getirdi.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji Spor

Hakemler: Zafer Yılmaz, Tunçtan Durmuşcan, Münevver Özemre

Fenerbahçe Safiport: Alina Iagupova 14, Kayla McBride 11, Satou Sabally 25, Şerife Alperi Onar 14, Kiah Stokes 5, Elizabeth Williams 14, Manolya Kurtulmuş, Tuğçe Canıtez 7, İdil Saçalır 7, Ayşe Yılmaz, Banu Şimşek

Nesibe Aydın: Alaina Coates 15, Meltem Yıldızhan 8, Katsiaryna Snytsina 11, Harika Eldaş 5, Jessica Thomas 12, Kamile Nacickaite 5, Merve Uygül 6, Hülya Çoklar, Gülşah Duman, Gizem Kaymaz, Merve Albayrak

1. Periyot: 27-17

Devre: 53 - 32

3. Çeyrek: 79 - 46