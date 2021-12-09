Salon: Sibur Arena

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Gytis Vilius (Litvanya)

Zenit: Loyd 19, Karasev 3, Ponitka 3, Mickey 8, Gudaitis 7, Baron 8, Pushkov 2, Kuzminskas 17, Zubkov 8, Poythress, Frankmap 5

Fenerbahçe Beko: Biberovic 2, Henry 7, Pierre 13, Vesely 32, Booker 10, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 2, Melih Mahmutoğlu 1, De Colo 18, Polonara 1, Ahmet Düverioğlu

1. Periyot: 18-16

Devre: 41-40

3. Periyot: 62-61

Beş faulle çıkan: 38.40 Henry (Fenerbahçe Beko)

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. hafta maçında deplasmanda Rusya'nın Zenit ekibini 86-80 yendi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko ligdeki 5. galibiyetini elde ederken, Zenit 6. yenilgisini yaşadı.

Jan Vesely, mücadelede attığı 32 sayıyla kariyer rekoru kırdı.