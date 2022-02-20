Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Fenerbahçe HDI Sigorta: Metin Toy, Hidalgo, Hasan Sıkar, Marouflakrani, Louati, Emre Batur (Burak Mert, Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Mousavi, İzzet Ünver)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Muhammed Ertuğrul, Halil İbrahim Yücel, Tuinstra, Murat Tokgöz, Ahmet Samet Baltacı)

Setler: 25-19, 25-21, 25-16

Süre: 88 dakika (27, 33, 28)