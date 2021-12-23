Salon: Narbonne Arena

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Sanja Miklosic (Slovenya)

Beziers Volley: Basso, Soto, King, Leyva, Farriol, Cugno, Rochelle (L) (Mauriat, Balfet (L), Howe)

Fenerbahçe Opet: Popovic, Naz, Fedorovtseva, Dicle Nur, Lazareva, Eda, Gizem (L) (Cansu (L), Ana Cristina)

Setler: 24-26, 15-25, 22-25

Süre: 76 dakika (28,23,25)

Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Fransa’nın Beziers Volley takımını 3-0 mağlup etti.

3’te 3 yaparak namağlup liderliğini koruyan sarı-lacivertli ekipte 24 sayı üreten Rus smaçör Arina Fedorovtseva karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.