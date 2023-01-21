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Fenerbahçe Opet evinde kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Opet, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi

Giriş: 21.01.2023 - 16:36 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Opet evinde kazandı

Salon: TVF Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Topal

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Vuchkova, Melissa Vargas, Meliha Diken (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Buse Ünal, Lazareva, Meryem Boz)

Nilüfer Belediyespor: Milanova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Radosova, Ecenur Aksoy, Atkinson (Eylül Akarçeşme, Nuneviller, Hümay Fırıncıoğlu, İlayda Uçak, Arzum Tezcan, Cansu Bir, Aybüke Güldenoğlu)

Süre: 25-17, 22-25, 25-19, 25-18

Süre: 102 dakika (24, 30, 23, 25)

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