Fenerbahçe Opet, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son maçında Fransa'nın Beziers Volley takımını 3-0 yenerek 6'da 6 yaptı. Grubunu ilk sırada tamamlayan Sarı Melekler, ve çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finale yükselen sarı lacivertli takımda Eda Erdem Dündar, karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Alexandros Mylonakos (Yunanistan), Vlastimil Kovar (Çekya)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem, Buse Ünal, Fedorovtseva, Beliz Başkır, Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, İpar Kurt, Naz Akyol, Tutku Yüzgenç)

Beziers Volley: Mauriat, Howe, Farrol, Cugno, Basso, Soto (Rachelle, Balfet, Kinglo)

Setler: 25-8, 25-17, 25-19

Süre: 68 dakika (16, 25, 27)