Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Laszlo Adler (İtalya), Koen Luts (Romanya)

Fenerbahçe Opet: Buse Önal, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Melisa Vargas, Naz Aydemir Akyol, Beliz Başkır, Cristina)

Maritza: Kolorova, Gancheva, Milanova, Usheva, Hristoskova, Dimitrova (Manova, Slavcheva, Paskova, Dudave)

Setler: 25-22, 25-11, 25-14

Süre: 67 dakika (23, 22, 22)

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Bulgaristan'ın Maritza ekibini 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı.