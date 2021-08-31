Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, İstanbul'a geldi.

Diego Rossi'yi taşıyan THY'nin Los Angeles-İstanbul uçağı, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Menejeriyle pasaport kontrolünden geçen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, bagajlarını teslim aldı.

Havalimanında bazı taraftarlarla fotoğraf çektiren Diego Rossi, tezahüratlar eşliğinde alandan ayrıldı.

Diego Rossi, geçen sezon ABD ekibi Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol attı.

FENERBAHÇE DÜN AÇIKLAMIŞTI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Diego Martin Rossi Marachlian kimdir?

Doğum tarihi: 5 Mart 1998

Doğum yeri: Montevideo / Uruguay

Yaş: 23

Boy: 1,70 m

Uyruk: Uruguay / İtalya

Mevki: Forvet - Sol Kanat

Ayak: Sağ ayak

Güncel kulüp: Los Angeles FC

Güncel piyasa değeri: 18 milyon Euro

Oynadığı takımlar: Penarol, Los Angeles FC

Performans: 172 maç 72 Gol 33 Asist