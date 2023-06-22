Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , her konuda anlaşma sağladığı Edin Dzeko'ya kavuştu. Golcü futbolcuyu taşıyan uçak, saat 10.00 sularında İstanbul'a iniş yaptı.

Tüm kulvarlarda bu sezon 52 maçta forma giyip 14 kez fileleri havalandıran 37 yaşındaki futbolcu 4 de asist yaptı.