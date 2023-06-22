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Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe Edin Dzeko transferini KAP'a bildirmeye hazırlanıyor! - FB transfer haberleri

Son dakika haberi Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulübün anlaşmaya vardığı 37 yaşındaki Bosnalı golcü, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a gelDİ.

Giriş: 22.06.2023 - 08:12 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe Edin Dzeko transferini KAP'a bildirmeye hazırlanıyor! - FB transfer haberleri
HABERTURK.COM

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, her konuda anlaşma sağladığı Edin Dzeko'ya kavuştu. Golcü futbolcuyu taşıyan uçak, saat 10.00 sularında İstanbul'a iniş yaptı.

37 yaşındaki santrforun, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulüple resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Inter formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde final oynama başarısı gösteren Dzeko, turnuvada 4 gol kaydetti.

Tüm kulvarlarda bu sezon 52 maçta forma giyip 14 kez fileleri havalandıran 37 yaşındaki futbolcu 4 de asist yaptı.

Fenerbahçe’nin önerdiği 2 senelik kontratı kabul eden Edin Dzeko, Ryan Kent'in ardından sarı lacivertlilerin 2. transferi olacak.

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