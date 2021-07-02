İtalyan ve Portekizli kaynaklar ise sürecin devam ettiğini bildirdi. İtalyan Tuttomercato sitesi, dün akşamki haberinde daha önce Sporting ve PAOK’u çalıştıran Fereira’nın Avrupa’ya dönmek istediğini ve sarı-lacivertli kulübün teklifini değerlendirdiğini yazdı.