Trabzonspor karşısında 18. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart göstermesi sonrasında yaklaşık 80 dakika 10 kişi mücadele eden Fenerbahçe'nin futbolu tam not aldı.

Hakem Zorbay Küçük'ün 18. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart göstermesi sarı-lacivertli camianın büyük tepkisini çekti.

Karşılaşma sonrası neredeyse tüm hakem yorumcuları Zorbay Küçük’ün kararının hatalı olduğu konusunda hem fikir olurken, Siopis-İrfan Can pozisyonunda VAR'ın devreye girmesinin de kesinlikle yanlış olduğu vurgulandı.

Öte yandan VAR’da görev yapan Mete Kalkavan'ın kendi yönettiği maçlarda benzer pozisyonlarda kırmızı kartını kullanmadığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler bu duruma tepki gösterdi, Kalkavan'ın çifte standart uygulandığını altı çizildi.