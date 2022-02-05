Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulunu raporunu açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının 2 milyar 550 milyon TL varlıklar toplamı bulunurken, sarı-lacivertlilerin borcunun 5 milyar 977 milyon TL olduğu ifade edildi.