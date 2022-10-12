Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı AEK Larnaca maçının kadrosunu açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında Perşembe akşamı deplasmanda Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah tamamlayan ve 16.00'da uçak ile Rodos aktarmalı Güney Kıbrıs'a gidecek olan sarı-lacivertli takımda 20 oyuncu kafileye dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerde Peres, Arao, King, Zajc ve Mert Hakan Yandaş kafilede yer almadı.

Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kadrosunda şu isimler yer aldı: Altay, Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Serdar, Szalai, Gustavo, Yiğit Efe, Alioski, Ferdi, İsmail, Crespo, Emre, Lincoln, Rossi, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Pedro, Batsuhayi