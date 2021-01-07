"Ocak ayı ile birlikte ortada hukuki bir durum kalmadığı için temsilcisi olarak Mesut´a ilgi gösteren kulüplerle görüşmelere başlamıştık. Unutmamak gerekir ki Arsenal ile de şartlar konuşulması gerekiyor. Bizler işimizi doğru yapmak zorundayız. Mesut´un geleceğiyle ilgili hem ağabeyi, hem ailesiyle konuşarak süreci en kısa zamanda tamamlayacağız"