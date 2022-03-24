Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların salonda kuvvet çalışmasından sonra sahada ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.