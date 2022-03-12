Fenerbahçe kafilesi Alanya'ya geldi

Özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaşan Fenerbahçe kafilesi, buradan takım otobüsüyle kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Bu arada bir grup Fenerbahçe taraftarı, takım kafilesini havalimanında çiçeklerle karşılayıp, futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.