Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - Arkas Spor: 0

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Metin Korkut

Fenerbahçe HDI Sigorta: Marouff, Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Muhammet Kaya, Kaan Gürbüz, Taha Erdem)

Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hoag, McDonnell, Burutay Subaşı, Lugumdzija (Caner Dengin, Candido)

Setler: 25-21, 25-20, 25-21

Süre: 83 dakika (27, 28, 28)