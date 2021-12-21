Fenerbahçe Safiport: 78 - Spar Girona: 57

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Sonia Teixeira (Portekiz)

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır 7, Iagupova 17, McBride 16, Sabally 16, Williams 19, Tuğçe Canıtez 2, Manolya Kurtulmuş, Stokes 1, Zahui

Spar Girona: Gardner 15, Palau 3, Burke 15, Drammeh, Reisingerova 11, Flores 4, Labuckiene 7, Tobi 2, Parra

1. Periyot: 19-19

Devre: 42-30

3. Periyot: 60-41

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta maçında Fenerbahçe Safiport, İspanya'nın Spar Girona takımını 78-57 mağlup etti.