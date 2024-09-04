Son dakika haberi Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!
TFF, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihini açıkladı. Dev derbi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçları ile 5. ve 6. hafta maçlarının programlarını açıkladı.
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ı Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya getirecek dev derbinin 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacağı açıklandı.
TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI 15 EYLÜL'DE
Öte yandan 5. hftada oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçının tarihi de belli oldu. İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek dev mücadele, 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.