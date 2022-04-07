Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta düdük çalacak Atilla Karaoğlan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak yapacak.

Süper Lig'de 32. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Atilla Karaoğlan, 23. haftada oynanan Galatasaray - Trabzonspor (1-2) ve 29. haftada oynanan Galatasaray - Beşiktaş (2-1) derbilerinde de görev yapmıştı. 35 yaşındaki hakem, bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 4'er maçında düdük çaldı.

Yarın

20.30 Gaziantep FK - Trabzonspor: Erkan Özdamar

9 Nisan Cumartesi

13.30 V. Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Göztepe - Y. Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Çaykur Rizespor - İ. H. Konyaspor: Ali Şansalan

20.30 Beşiktaş - A. Alanyaspor: Volkan Bayarslan

10 Nisan Pazar

13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor - GZT Giresunspor: Yasin Kol

16.00 D. G. Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

16.00 Adana Demirspor - Altay: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

11 Nisan Pazartesi

20.30 F. T. Antalyaspor - A. Hatayspor: Kadir Sağlam