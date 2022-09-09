Fenerbahçe, hareketli bir transfer sezonunu geride bıraktı. Sarı lacivertliler, yeni teknik direktör Jorge Jesus’un talimatı ile önce Lincoln Henrique'yi sonra da Bruma'yı kadrosuna kattı.
Portekizli teknik adamın, steği doğrultusunda eski öğrencisi Willian Arao da renklere bağlandı.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla tekrar kendisini hatırlatan Emre Mor da yerli rotasyonunu genişleten isimlerden oldu.
Hücumcu bir sol bek alarak oyun sistemindeki alternatifleri artırmak isteyen Jesus, önlerine çıkan fırsat transferine de onay verdi. Ezgjan Alioski, Suudi Arabistan’ın Al Ahli kulübünden kiralandı.
Bu dönemde en büyük şok ise Kim Min Jae'nin çıkış maddesini kullanarak 18 milyon avroya Napoli’ye transfer olmasıyla yaşandı.
Güney Koreli oyuncunun gidişiyle önemli bir kayıp yaşayan sarı lacivertliler, defans hattına art arda iki transfer yaparak bu mevkideki rotasyonu genişletti.
Jesus’un yine yakından tanıdığı futbolculardan Luan Peres sol stoper, Gustavo Henrique de sağ stoper olarak alındı.
Berke Özer ile yolları ayıran Fenerbahçe'de, Altay Bayındır ile rekabet edebilecek birçok isimle görüştü. Yönetim, bu mevkiye de Göztepe’den İrfan Can Eğribayat’ı katarak çözüm buldu.
Hücum hattına kaliteli isimleri dahil etmek isteyen Fenerbahçe, transferde dikkatli davrandı.
Önce Joshua King bedelsiz olarak kadroya katıldı. Sonra adı Türkiye'den başka kulüplerle de anılan Joao Pedro transfer edildi.
Takımda Valencia ve Serdar Dursun’un da varlığı ile forvet sayısı 4’e çıkarken, Jesus, 5 forvet vurgusu yaptı.
UEFA Avrupa Ligi Grupları için liste bildirmenin gerektiği son günde sarı lacivertliler hızlı bir operasyonla Chelsea’den Michy Batshuayi’nin bonservisiyle kadroya kattı.
Yönetim kadro planlamasında yer alan yerli veya 21 yaş altı yabancı stoper takviyesinde ise gereken şartlar oluşmadığı için yaz transfer dönemini bu transferi yapamadan kapattı.
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