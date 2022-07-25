Ülker Stadı'nda Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, dayanıklılık koşuları ile başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla da noktalandı. Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz’in tedavilerine edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.