İkinci yarının büyük bölümü orta saha mücadelesiyle geçerken, Fenerbahçe pozisyon üretmekte zorlandı ve deplasmanda bir puana razı oldu.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmaya her iki takım da temkinli bir oyunla başladı. Fenerbahçe, ilk yarıda Enner Valencia ile yakaladığı 2 pozisyonu değerlendiremezken, devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

Deplasmanda üst üste golsüz 2. maç

Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanda üst üste ikinci maçında da gol bulamadı.

Teknik direktör Jorge Jesus ile hem ligde hem de Avrupa'da gol yollarında çok etkili bir performansa imza atan sarı-lacivertliler, ligdeki iki deplasman maçında ise suskun kaldı.

Süper Lig'deki ilk deplasman maçında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Fenerbahçe, bir sonraki dış saha mücadelesinde Konyaspor'a 1-0 mağlup olurken Beşiktaş ile de 0-0 berabere kaldı.