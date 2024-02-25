Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sağ arka alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı. İrfan Can Kahveci'nin 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor
Giriş: 25.02.2024 - 14:42 Güncelleme: 25.02.2024 - 14:47
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci'nin ağrı hissetmesi nedeniyle yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." denildi.
İrfan Can Kahveci'nin 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.