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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: İrfan Can Kahveci'nin son durumu - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması

        Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sağ arka alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı. İrfan Can Kahveci'nin 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 14:42 Güncelleme: 25.02.2024 - 14:47
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        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması
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        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci'nin ağrı hissetmesi nedeniyle yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." denildi.

        İrfan Can Kahveci'nin 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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