Fenerbahçe'den İsmail Yüksek açıklaması!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynadığı maçta omzuna darbe alan İsmail Yüksek'in "sol omuz bağlarında kısmi hasar" tespit edildiği açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi 2. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu maçta darbe alan İsmail Yüksek'in, sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi’nde Twente ile oynadığımız karşılaşmada omzundan darbe alan oyuncumuz İsmail Yüksek’in, Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.