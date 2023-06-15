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Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Göztepe'den kiralanan İrfan Can Eğribayat'ın bonservisinin alındığını açıkladı

Giriş: 15.06.2023 - 19:25 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı
HABERTURK.COM

Fenerbahçe Kulübü, kulüpte kiralık olarak forma giyen kaleci İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini Göztepe'den aldığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüp, başarılı file bekçisiyle 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz yıl Göztepe A.Ş'den kiraladığı ve başarılı performansı ile dikkat çeken kalecimiz İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanmıştır. 2027 yılına dek sözleşme imzaladığımız oyuncumuza çubuklu formamız altında nice zaferler diliyoruz." denildi.

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