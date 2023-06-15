Fenerbahçe Kulübü, kulüpte kiralık olarak forma giyen kaleci İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini Göztepe'den aldığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüp, başarılı file bekçisiyle 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını belirtti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz yıl Göztepe A.Ş'den kiraladığı ve başarılı performansı ile dikkat çeken kalecimiz İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanmıştır. 2027 yılına dek sözleşme imzaladığımız oyuncumuza çubuklu formamız altında nice zaferler diliyoruz." denildi.
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