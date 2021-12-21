Fenerbahçe'den Berisha açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, oyuncusu Mergim Berisha'nın sağ arka üst adalede zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mergim Berisha´nın ağrı şikayeti sonrası hastanede kontrol amaçlı çekilen MR´ında sağ arka üst adalede grade 2b zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.