Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam etti

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular, ardından sahaya geçtiler.

Sahada ısınma hareketleri ve dayanıklılık koşuları ile devam eden antrenman, pas çalışmaları ve ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.