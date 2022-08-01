Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda yapılan, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idmanı futbolcular sahada gerçekleştirdikleri koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle sürdürdü. 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken; Attila Szalai, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro’nun tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, Slovacko maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.