Fenerbahçe'de sakatlıkların durumu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü eleme turu ilk maçında Perşembe günü İstanbul’da Slovacko'yla karşılaşacak.

Sarı lacivertliler, sezon başlamadan hemen önce çıkacağı bu zorlu sınavın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Jorge Jesus, bir yandan da tedavisi devam eden futbolcuların durumuyla yakından ilgileniyor.

Sakatlığı geçen ve çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş’ın, kadroda yer alma olasılığı yüksek görünüyor.

Diz travması nedeniyle tedavisi süren Altay Bayındır’ın durumu ise takip ediliyor.

Altay forma giyecek düzeye gelmezse kaleyi Ertuğrul Çetin devralacak.

Kasığında zorlanma bulunan Ferdi Kadıoğlu ile darbeye bağlı zorlanma yaşayan İrfan Can Kahveci'nin de ilk maçta forma giymesi zor görünüyor.

Ferdi ve İrfan Can'ın, rövanş maçında oynama olasılığı daha kuvvetli.

Ayağı burkulan Joshua King’in de durumu belirsizliğini koruyor.

Üst adele yırtığı bulunan Joao Pedro ile Serdar Aziz ise bir süre daha sahalardan uzak kalacak.