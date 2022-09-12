Fenerbahçe'de Rennes mesaisi

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Pas çalışması ile devam eden antrenman , taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlarına 13 Eylül Salı günü devam edecek.