Fenerbahçe'de Pelkas şoku

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Göztepe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, 31. dakikada sakatlık yaşadı.

Oyuna devam edemeyen 28 yaşındaki futbolcu yerini Attila Szalai’ye bırakırken, tribünlerin yoğun desteği altında saha kenarına geldi. Yunan oyuncu, bu sırada göz yaşlarını tutamadı.