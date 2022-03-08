Fenerbahçe'de moraller yerinde

Sarı lacivertli ekip, Trabzonspor karşısında ortaya koyduğu mücadeleyi devam ettirmek istiyor.

Karşılaşmada uzun süre eksik oynayan Fenerbahçe'de, futbolcuların sahadaki direnci teknik ekibi memnun etti.

Teknik heyet, tribünleri dolduran taraftarın önemli bir güç olduğuna ve bu desteğin takımda büyük etki oluşturduğuna inanıyor.

Oyuncularını maç sonunda ortaya koydukları performanstan dolayı tebrik eden İsmail Kartal, gelecek haftalarda da aynı motivasyon ve mücadeleyle sahaya çıkmaları gerektiğinin altını çizdi.

Fenerbahçeli futbolcular ise Alanyaspor maçında alınacak bir galibiyetin, Ülker Stadyumu’ndaki desteğin devam etmesi için önemli olduğuna inanıyor.

Zirveden uzak olmasına rağmen, yakalanan havayı sürdürmeyi planlayan sarı lacivertliler, taraftarıyla bütünleşip ikincilik hedefini diri tutmak istiyor.