Fenerbahçe'deki kadro şişkinliği, ilerleyen haftalarda yönetimi sıkıntıya sokabilir. Sarı-lacivertli ekibin kadrosunda yeni transferlerle 18 yabancı oyuncu bulunuyor. Altyapıdan kadroya dahil edilen futbolcularla Fenerbahçe'nin toplam oyuncu sayısı 45'e yükseldi. Yapılması beklenen en az 3 transfer ile bu rakam daha da artacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sadece 28 futbolcuya A Takım listesinde lisans veriyor. Altyapıda bulunan genç oyuncuların ise oynamak için bu listede olmalarına gerek yok. Ancak yine de sayısı 34'e ulaşan sözleşmeli futbolculardan birkaçıyla yolların ayrılması gerekiyor.

Özellikle gönderilmesi düşünülen yabancı oyuncuların bazıları yüksek maaşları nedeniyle ayrılmak istemiyor. Şimdiye kadar bu futbolcuların çoğuna ciddi bir teklif gelmedi. Max Meyer, Lemos, Caulker, Tisserand, Gustavo, Samatta ve Novak gibi isimlerin gitme olasılığı yüksek.

Kim Min Jae’nin ise cazip teklifler nedeniyle takımdan ayrılması gündemde. Yerli futbolculardan da kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan ile de vedalaşılması planlanıyor.

Bu futbolcuların yanı sıra geç oyuncular Çağtay Kurukalıp, Muhammed Gümüşkaya ve Burak Kapacak'ın kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.

Jorge Jesus’un tüm bu oyuncularla ilgili kararını, bir süre çalıştıktan sonra vereceği öğrenildi.