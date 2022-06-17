Fenerbahçe'deki kadro şişkinliği, ilerleyen haftalarda yönetimi sıkıntıya sokabilir. Sarı-lacivertli ekibin kadrosunda yeni transferlerle 18 yabancı oyuncu bulunuyor. Altyapıdan kadroya dahil edilen futbolcularla Fenerbahçe'nin toplam oyuncu sayısı 45'e yükseldi. Yapılması beklenen en az 3 transfer ile bu rakam daha da artacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sadece 28 futbolcuya A Takım listesinde lisans veriyor. Altyapıda bulunan genç oyuncuların ise oynamak için bu listede olmalarına gerek yok. Ancak yine de sayısı 34'e ulaşan sözleşmeli futbolculardan birkaçıyla yolların ayrılması gerekiyor.
Özellikle gönderilmesi düşünülen yabancı oyuncuların bazıları yüksek maaşları nedeniyle ayrılmak istemiyor. Şimdiye kadar bu futbolcuların çoğuna ciddi bir teklif gelmedi. Max Meyer, Lemos, Caulker, Tisserand, Gustavo, Samatta ve Novak gibi isimlerin gitme olasılığı yüksek.
Kim Min Jae’nin ise cazip teklifler nedeniyle takımdan ayrılması gündemde. Yerli futbolculardan da kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan ile de vedalaşılması planlanıyor.
Bu futbolcuların yanı sıra geç oyuncular Çağtay Kurukalıp, Muhammed Gümüşkaya ve Burak Kapacak'ın kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.
Jorge Jesus’un tüm bu oyuncularla ilgili kararını, bir süre çalıştıktan sonra vereceği öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!