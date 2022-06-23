Fenerbahçe'de ilk hedef Kim Min-Jae

Yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı hazırlıklarla sürdüren Fenerbahçe'de gündem Kim Min-Jae.

Sarı-lacivertlilerin transferdeki rotasını Kim Min-Jae'nin kararı belirleyecek.

Güney Koreli savunma oyuncusunun adı birçok Avrupa takımı ile anılırken Fenerbahçe'nin hedefi 25 yaşındaki futbolcuyu en az 1 sezon daha takımda tutabilmek.

Jorge Jesus da ülkesinden dönen Kim Min-Jae ile özel olarak ilgileniyor.

Kampa katılan Güney Koreli oyuncu ile kısa bir görüşme de yapan Portekizli teknik adam, taraftarında sevgilisi olan başarılı savunma oyuncusuna yeni sezonda birlikte çalışmak istediğini söyledi.