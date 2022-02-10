Fenerbahçe'de gözler lige çevrildi

TRT Spor'un haberine göre; Spor Toto Süper Lig'de zirveden de iyice uzaklaşan İsmail Kartal’ın öğrencileri, Avrupa hedefinden kopmak istemiyor.

Ligde son 9 haftada sadece 2 galibiyet alan Fenerbahçe, 6’ncı sıraya kadar geriledi.

Bu arada sarı lacivertlileri sıralamada takip eden takımların puan farkını azaltması, kalan maçların önemini bir kat daha arttırıyor.

Fenerbahçe ile aynı puana sahip Beşiktaş averajla 7’nci sırada yer alırken, 8'inci Hatayspor’un 36 puanı bulunuyor.

Maç eksiği olan Gaziantep Futbol Kulübü 35 puanla 9’uncu, 10’uncu sıradaki Kayserispor ise 34 puana sahip.

Teknik ekip, puan kayıplarının telafisi olmadığı bu önemli haftalarda seri galibiyet almayı hedefliyor.

Zihinsel olarak futbolcularını ayağı kaldırmaya çalışan teknik direktör İsmail Kartal, kazanma alışkanlığının önemine de dikkat çekiyor.