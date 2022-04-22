Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 7 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantının 10.30-13.30 saatlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Divan kurulu toplantısı, ilk kez yeni seçilen Uğur Dündar başkanlığında düzenlenecek.