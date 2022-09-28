Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Filip Novak’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Fenerbahçe'nin TFF tescil listesine dahil etmediği Filip Novak, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira ile anlaştı. 32 yaşındaki sol bek ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertliler, 1,3 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtuldu.