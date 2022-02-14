Fenerbahçe'de Altay sevinci

Altay Bayındır tam 105 gün sonra, GZT Giresunspor-Fenerbahçe maçıyla sahalara döndü.

TRT Spor'un haberine göre; 30 Ekim 2021'de 2-1 kaybettikleri Konyaspor maçında omzundan sakatlanan genç file bekçisi, Giresunspor karşısında kalesinde erken gol görse de, mücadelenin devamında başarılı bir performans ortaya koydu.

Sarı-lacivertli takımda kaptanlık pazubandı taşıyan Altay, özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu performansla ev sahibi Giresunspor'a ikinci gol şansı vermedi.

Takımını ilk 45 dakikalık bölümde ayakta tutan isimlerin başında olan Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

23 yaşındaki kaleci, 90 dakika boyunca kalesine gelen 5 şutun 4'ünde gole izin vermedi. Altay'ın bu performansı, gelecek maçlar öncesi Fenerbahçe camiasında beğeni topladı.