Fenerbahçe'de 8 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Slavia Prag ile oynanan maçın 11’inde 2’si zorunlu 8 değişikliğe gitti.

Kartal, Ferdi Kadıoğlu’nu cezası, Kim Min-Jae’i sakatlığı sebebiyle oynatamazken, Nazım, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Pelkas ve Valencia’yı ise yedek soyundurdu. Kartal, Hatayspor maçına şu 11’le çıktı: “Altay, Ozan, Serdar, Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun.”