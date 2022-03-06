Fenerbahçe'de 4 eksik

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor mücadelesine 4 futbolcusundan yoksun çıkarken, Teknik Direktör İsmail Kartal, Kasımpaşa maçının 11’ine göre 2 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Arda Güler’in yerine Mert Hakan, Berisha’nın yerine ise Serdar Dursun’a görev verdi. İsmail Kartal, mücadeleye şu 11’le çıktı: “Altay Bayındır, Osayi Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Szalai, Mert Hakan Yandaş, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun.”

Fenerbahçe’de 4 futbolcu Trabzonspor maçında görev alamadı. Sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, bu maçta forma giyemedi.