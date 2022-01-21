Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de 2 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Rutin yapılan Covid-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır."

MAÇ KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu açıklandı. Kadroda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş, Muhammed Gümüşkaya, sarı kart cezalısı Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu ile Mesut Özil yer almadı.