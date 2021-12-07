Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 17'nci haftadan 23'üncü haftaya kadar olan maç programını açıklarken, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin de tarihi netleşti.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi karşılaşması, 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Ligin 23'üncü haftasında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçı ise 23 Ocak 2022 Pazar günü saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak.