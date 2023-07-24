SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! - Futbol Haberleri

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! - Futbol Haberleri

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Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda Moldova'nın Zimbru, Beşiktaş ise Arnavutluk'un Tirana takımıyla karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor da Romanya'nın Cluj takımıyla karşılaşacak.

Temsilcilerimiz rakiplerini eleyip bir üst tura yükselmeleri halinde ise şu rakiplerle karşılaşacak:

Beşiktaş - FK Zeljeznicar (Bosna Hersek)/Neftçi PFK (Azerbaycan)

Fenerbahçe - Maribor (Slovenya) /Differdange 03 (Lüksemburg)

Adana Demirspor - Osijek (Hırvatistan)/ZTE (Macarsitan)