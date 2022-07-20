Fenerbahçe Beko’da ayrılık

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ''Fenerbahçe Beko’nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Achille Polonara ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuz Achille Polonara’ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.'' denildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."